Власти решили отремонтировать здание бывшего штаба армии на Комсомольской

Власти решили отремонтировать здание бывшего штаба 11 гвардейской Краснознаменной армии на ул. Комсомольской, 95а. Проект ремонта прошел историко-культурную экспертизу.



В результате экспертной оценки выяснилось, что здание подверглось разрушениям за годы простоя: в некоторых местах нарушена гидроизоляция стен цокольного этажа, из-за многолетних подтеканий частично сошла штукатурка (площадью до 3 кв. м.), ливневые стоки местами утрачены, инженерные сети повреждены, кровля - протекает, в чердачном пространстве отсутствует черновой пол. Бетонные основания балконов сильно повреждены, требуют замены окна и двери, балконные ограждения подверглись коррозии, половицы иссохлись и прогибаются от ходьбы. Вместе с тем, у здания сохранен фундамент и нет опасного наклона стен, поэтому считать его аварийным нет оснований, отмечается в документе.

В рамках ремонта было предложено заменить двери и окна, обновить декоративные элементы фасада, сменить оконные сливы, провести гидрофобизацию кирпичной кладки, устранить старую штукатурку и заменить ее на новую, заново выложить кровлю.

Как сообщает сайт “Пруссия 39”, комплекс зданий восточно-прусского заведения для слепых был построен в 1909 году известным архитектором Вильгельмом Варрентраппом на Луизеналлее (современная улица Комсомольская). Учреждение было призвано способствовать социализации слепых. Одномоментно в нем могло проживать до 500 человек. После Первой мировой войны у входа в здание были размещены скульптуры львов.

В советский период истории здание использовалось для военных нужд: до 1990-х годов там располагался штаб 11 гвардейской Краснознаменной армии, В 2007 году комплекс здании получил статус объекта культурного наследия регионального значения.