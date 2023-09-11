Путин поручил ускорить строительство культурно-образовательного кластера в Калининграде (фото)

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Фото: сайт правительства Калининградской области

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял доклад Заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина о создании музейных и культурно-образовательных комплексов в Калининграде, Владивостоке, Кемерове и Севастополе. Глава государства поручил ускорить полный ввод этих объектов в эксплуатацию без ущерба качеству их строительства и оснащения.

К совещанию с площадки калининградского филиала Третьяковской галереи по видеосвязи присоединились губернатор Калининградской области Антон Алиханов и Министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщает пресс-служба правительства региона. Они рассказали о степени готовности комплекса в Калининграде. На западной площадке кластера на Октябрьском острове скоро откроются филиалы Третьяковской галереи и Большого театра. На восточной — завершено возведение образовательной части комплекса.

Итоговая готовность объектов в Калининграде на данный момент составляет 86,2 %. Завершить работы в полном объёме облвласти планируют в 2024 году, говорится в сообщении.

Заказчиком строительства выступает фонд «Национальное культурное наследие». Возведением объектов занимается компания «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко.

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