Калининградцам предлагают обсудить концепции будущих скверов в районе «Вагонки»





Калининградцам предлагают поучаствовать в обсуждении концепции будущих скверов в районе «Вагонки» и помочь властям сформулировать техническое задание для будущих подрядчиков. Об этом сообщается на странице Центра развития «Горпросвет» «ВКонтакте».

Участие в дискуссии помимо модератора Александра Попадина примут также главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов и заместитель председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

Как уточняется в сообщении, первый сквер планируется разместить на месте аварийного дома на Станочной, 2-8. Место второго находится на противоположной стороне перекрёстка с Радищева.

Необходимо, чтобы будущие объекты соответствовали ряду критериев:

— Элементы благоустройства должны соответствовать современным представлениям об удобном и функциональном дизайне, соответствовать духу места по своей эстетике, быть антивандальными;

— Решения по благоустройству должны обеспечивать безбарьерную среду для маломобильных групп населения;

— Систему наружного освещения необходимо дополнить системой архитектурно-художественной подсветки;

— Организовать установку камер «Безопасный город», инженерную подготовку выполнить в соответствии с принципом «чистое небо».

Что еще должно быть в новых скверах, хотят спросить у калининградцев. Обсуждение пройдет на площадке «Горпросвета» «ВКонтакте» в среду, «ВКонтакте» 12 сентября, в 17 часов.