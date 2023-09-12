43 года колонии на двоих: облсуд вынес приговор калининградцам за контрабанду 50 кг наркотиков

Калининградский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух калининградцев, обвиняемых в контрабанде крупной партии наркотиков. Они признаны виновными по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ), ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст.228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что с мая по июль 2020 года подсудимые договорились о приобретении на территории Польши крупной партии наркотических средств и психотропных веществ (эфедрон, гашиш, амфетамин) с целью реализации в Калининградской области. В июле 2020 года подельники забрали с территории иностранного государства приготовленные рюкзаки с наркотиками в общей массе свыше 50 кг и пешком пересекли с ними госграницу, однако были задержаны пограничниками.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Калининградской области назначил одному подсудимому 21 год лишения свободы, второму — 22. Отбывать наказание им предстоит в колонии строгого режима.