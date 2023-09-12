Прокуратура запросила для экс-зампреда ЦБ 9,5 года колонии по делу о хищении в «Инвестбанке»

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Гособвинение попросило приговорить бывшего зампреда Центробанка России Константина Корищенко к 9,5 годам колонии общего режима по делу о хищении ценных бумаг, принадлежавших «Инвестбанку». Как пишет «Коммерсант», речь идет о паях двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб.

Корищенко был председателем правления обанкротившегося «Инвестбанка». По версии следствия, в декабре 2013 года, за несколько дней до отзыва лицензии, он подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель московского ООО «Зодиак-трейд». «Держателем паев от имени иностранной компании, по некоторым данным, являлся Максим Пальчун», — отмечает издание. Корищенко обвинение сочло организатором этой аферы.

Дело рассматривается в Таганском районном суде Москвы. Представители прокуратуры попросили признать Константина Корищенко и Максима Пальчуна виновными в особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ) и приговорить их к девяти с половиной и девяти годам колонии общего режима соответственно.

Также обвинение предложило оштрафовать каждого из подсудимых на 1 млн рублей и лишить права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях на три года. Кроме того, по мнению надзорного ведомства, следует удовлетворить в полном объеме иск о возмещении ущерба на 549,3 млн рублей, поданный от имени Агентства по страхованию вкладов как правопреемника «Инвестбанка».

Сами обвиняемые и их адвокаты настаивали на полном оправдании. Как указывает «Коммерсант», подсудимые могут избежать серьезных сроков, так как у этого преступления скоро истекает срок давности.

ЦБ отозвал лицензию у «Инвестбанка», входившего на тот момент в число 80-ти крупнейших кредитных учреждений страны и бывшего одним из наиболее популярных в Калининградской области, 13 декабря 2013 года. В марте 2014 года Арбитраж Москвы признал «Инвестбанк» банкротом. После этого сбережения смогли вернуть 25 530 вкладчиков на сумму 8,97 млрд рублей. С исками к АСВ обратились 408 жителей и предприятий Калининграда.

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