В Калининградской области намерены разработать меры по запрету абортов в частных клиниках

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В Калининградской области намерены разработать меры по запрету абортов в частных клиниках. Об этом сообщил председатель областного заксобрания Андрей Кропоткин в своем телеграм-канале.

По его словам, в среду, 13 октября, в региональном парламенте прошел круглый стол вместе с представителями духовенства, правительством региона, Законодательным собранием и представителями общественных организаций. Темой обсуждения стали пути выхода из демографического кризиса.

«Было принято решение о выработке региональных законодательных мер по возможности запрета абортов в ряде коммерческих медицинских учреждений и, конечно, по популяризации семьи и семейных ценностей», — написал Андрей Кропоткин.

Также председатель областного заксобрания привел статику абортов в России — 400 тысяч случаев за год: «Причины, по которым женщина идет на этот шаг, проведение уроков со школьниками в формате „Этика и психология семейной жизни“, социальная реклама и многие другие моменты нам удалось обсудить сегодня», — сообщил он.

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