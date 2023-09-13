В Калининградской области намерены разработать меры по запрету абортов в частных клиниках. Об этом сообщил председатель областного заксобрания Андрей Кропоткин в своем телеграм-канале.



По его словам, в среду, 13 октября, в региональном парламенте прошел круглый стол вместе с представителями духовенства, правительством региона, Законодательным собранием и представителями общественных организаций. Темой обсуждения стали пути выхода из демографического кризиса.

«Было принято решение о выработке региональных законодательных мер по возможности запрета абортов в ряде коммерческих медицинских учреждений и, конечно, по популяризации семьи и семейных ценностей», — написал Андрей Кропоткин.

Также председатель областного заксобрания привел статику абортов в России — 400 тысяч случаев за год: «Причины, по которым женщина идет на этот шаг, проведение уроков со школьниками в формате „Этика и психология семейной жизни“, социальная реклама и многие другие моменты нам удалось обсудить сегодня», — сообщил он.