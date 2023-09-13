Калининградские власти назвали причины переноса реконструкции Тенистой аллеи

Проектную документацию по реконструкции Тенистой аллеи отправили на корректировку из-за ливневок. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Калининграда в комментариях на официальной странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».



«Проектно-сметная документация капитального ремонта улицы Тенистая аллея от дома № 50В до улицы Большая Окружная уже разработана, — пояснили в мэрии. — Проектными решениями предусмотрено доведение параметров проезжей части улицы Тенистая аллея до нормативных показателей, а также обустройство тротуаров. Сейчас специалисты корректируют проектную документацию в части устройства водоотведения. После её завершения рассмотрим вопрос о включении объекта в программу ремонта».

Сроки начала работ в мэрии сообщить затруднились, так как вопрос о возможности включения объекта в программу и выделении средств для капремонта можно будет решать лишь после завершения корректировки и получения положительного заключения Госэкспертизы. При этом власти согласились, что капремонт неоднократно переносился, и напомнили, какие именно работы подрядчикам предстоит выполнить.

«По Тенистой аллее в существующих параметрах тротуар устроить негде: узкая проезжая часть, ограниченная кюветами. Предстоит заменить кюветы на закрытую систему водоотведения, переложить сети, устроить основание под проезжей частью и тротуарами, оборудовать заездные карманы и освещение», — добавила пресс-служба.

Отметим, что во вторник, 12 сентября, в прямом эфире «Центра управления регионом» губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос одной из жительниц Тенистой аллеи по поводу отсутствующих тротуаров, также заметил, что получает не первое сообщение по поводу ремонта этой улицы, и пообещал передать пожелания жителей городским властям.