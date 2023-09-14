Проект нового корпуса школы в Чкаловске прошел госэкспертизу

Проект строительства нового корпуса школы № 11 на улице Мира в Калининграде прошел государственную экспертизу. Информация об этом опубликована на сайте Единого реестра заключений.



Специалисты проверяли проектную документацию и результаты инженерных изысканий. В их подготовке участвовали шесть компаний. Контракт на разработку непосредственно проекта был заключен с калининградской компанией «Вест-Проект».

В апреле власти сообщали, что проект нового корпуса общеобразовательной школы в микрорайоне Чкаловск готов. Его планируют построить в 2024-2025 годах.