В Совфеде обсуждают возможность блокировки WhatsApp из-за появления новостных каналов

Появление функции создания новостных каналов после обновления приложения WhatsApp от 13 сентября 2023 года послужило поводом для обсуждения возможности блокировки мессенджера на территории России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктора Бондарева.



Ранее для приложения было сделано исключение, но с превращением WhatsApp в полноценное СМИ контролировать его будет сложно, считает сенатор.

«Данный путь развития мессенджера может привести к превращению его в средство информационной войны и источник возникновения фейков об СВО, Вооружённых силах РФ, российской власти, истории нашей страны», — отметил Бондарев.

Он также предложил подумать о создании отечественной альтернативы популярному мессенджеру.

«Как говорится, свято место пусто не бывает, — добавил сенатор, — Китай уже с сентября 2017 года по решению местных властей WhatsApp заблокировал, и обойти данную блокировку населению Китая весьма сложно, что и правильно. Китайцы пользуются местным WeChat, и это логично, ведь он китайский».

В настоящее время заменить WhatsApp в России, по мнению Бондарева, могут Telegram и «Яндекс.Мессенджер».