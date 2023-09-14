Спрос на услуги по ремонту жилья в Калининграде за лето вырос на 50%

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Спрос на услуги по ремонту квартир и домов, а также отделочные работы вырос в Калининграде на 50% по сравнению с прошлым годом. Данные приводит сервис «Авито Услуги».

Активнее всего за прошедшие 12 месяцев калининградцы искали электриков. Интерес к этим специалистам вырос за год на 65%. На 41% более востребованными стали маляры. Мастеров по установке напольных покрытий тоже искали чаще, чем в прошлом году (+26%).

Активный рост сегмента строительства и ремонта эксперты «Авито Услуг» наблюдают и в целом по стране. Пользователи сервиса стали чаще заказывать ремонтные работы не только для вторичного жилья, но и для квартир в новостройках, а также загородных домов.

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