Спрос на услуги по ремонту жилья в Калининграде за лето вырос на 50%

Спрос на услуги по ремонту квартир и домов, а также отделочные работы вырос в Калининграде на 50% по сравнению с прошлым годом. Данные приводит сервис «Авито Услуги».



Активнее всего за прошедшие 12 месяцев калининградцы искали электриков. Интерес к этим специалистам вырос за год на 65%. На 41% более востребованными стали маляры. Мастеров по установке напольных покрытий тоже искали чаще, чем в прошлом году (+26%).

Активный рост сегмента строительства и ремонта эксперты «Авито Услуг» наблюдают и в целом по стране. Пользователи сервиса стали чаще заказывать ремонтные работы не только для вторичного жилья, но и для квартир в новостройках, а также загородных домов.