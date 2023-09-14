Аналитики подсчитали, сколько алкоголя выпили калининградцы в первом полугодии 2023-го

Средний показатель употребления алкоголя по России в первом полугодии составил 3,1 л этанола на душу населения, в Калининградской области — 3,17 л. Об этом пишут «Ведомости» на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС, ведет Росстат).

В Москве на душу населения пришлось в среднем по 2,65 л этанола, в Новосибирской области — 2,9 л, в Крыму — 3,1 л, , в Санкт-Петербурге — 3,37 л, в Московской области — 4,44 л, в Ленинградской области — 4,45 л, в Хабаровском крае — 4,46 л.

При этом самым активно закупающим алкоголь регионом в России по итогам первого полугодия 2023 г. стал Ненецкий автономный округ: розничные продажи на одного жителя там составили 6,2 л этанола. В топ-5 по потреблению алкогольных напитков с января по июнь 2023 г. также вошли Сахалинская область (5,54 л этанола на душу населения), Карелия (5,51 л), Коми и Мурманская область (по 5,4 л).

Меньше всего алкоголя в расчете на душу населения в первом полугодии традиционно приобрели в Северо-Кавказском федеральном округе — в Чечне (0,07 л этанола), Ингушетии (0,1 л), Дагестане (0,4 л) и Кабардино-Балкарии (0,5 л).

Самыми популярными у россиян в первом полугодии были пиво и пивные напитки (всего продано 367,8 млн дал). Затем следует водка и ликероводочные изделия (44,3 млн дал), винодельческая продукция (30,0 млн дал, из них вино — 26,7 млн дал), игристые вина и шампанское (9,4 млн дал), коньяк (6,5 млн дал). Причем потребление шампанского и коньяка выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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