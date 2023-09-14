Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь получил 4,5 года колонии за мошенничество

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Бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь получил 4,5 года колонии общего режима по делу о мошенничестве. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на приговор Железнодорожного суда Красноярска.

«Митволь признал вину. Он сообщил, что в рамках досудебного соглашения дал показания против бывших руководителей правительства края, а также просит защиту для семьи», — уточнил представитель прокуратуры.

Как напоминает информагентство, дело Митволя, который ранее также занимал должность префекта Северного округа Москвы, а к моменту задержания возглавлял совет директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» (КрасноярскТИСИз), связано с хищением средств, выделенных на строительство метро в Красноярске. Митволя арестовали в июне 2022 года по подозрению в хищении более 900 млн рублей, ему вменили мошенничество (ч.4 ст.159 УК). Он заключил досудебное соглашение со следствием и выразил готовность в добровольном порядке возместить государству ущерб. В начале июля 2023 года суд перевел его под домашний арест.

В свою очередь, «Коммерсант» уточнил в телеграмм-канале, что с Олега Митволя взыскали почти 1 млрд руб. по гражданским искам.

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