При вывозе свинины из Калининграда в Санкт-Петербург выявили махинации с объемами сырья

При вывозе свинины из Калининграда в Санкт-Петербург выявили махинации с объемами сырья
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Во время вывоза партии свинины из Калининградской области в Санкт-Петербург были обнаружены махинации с документами. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, нарушение ветеринарных требований было выявлено на пункте пропуска «Чернышевское», через который переправляли охлажденную свинину в полутушах весом 17,5 тонны.

«При проведении документарного контроля выявлено нарушение прослеживаемости в системе ФГИС „Меркурий“, — уточняет пресс-служба контрольного ведомства. — Количество выработанной продукции превышает количество использованного сырья в несколько раз».

Выпуск груза был приостановлен до получения разъяснения от ветеринарного врача, оформившего ветеринарные сопроводительные документы.

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