ОКР обещает компенсации лишенным права выступать на международных соревнованиях спортсменам

Спортсменам, которые лишены возможности выступать на международных соревнованиях, возместят финансовые потери. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, пишет «Интерфакс».

«Мы в том числе готовы восполнить те потери, которые неизбежно возникают у наших спортсменов в связи с отсутствием международной практики. Мной было поручено подготовить проект, который вынесен на утверждение исполкома ОКР вот уже 5 октября», — пояснил Поздняков на расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР в четверг.

По его словам, проект предусматривает выплаты членам Олимпийской команды России, всем олимпийцам, которые ранее выступали на играх, тем спортсменам, которые продолжают выступать, но были лишены возможности полноценно участвовать в международных соревнованиях уровня чемпионата мира либо лишены такой возможности по моральным соображениям.

«Мы готовы оказать соответствующую поддержку — в размере тех средств, которые выделяет Минспорт по результатам чемпионатов мира», — отметил Поздняков.

Помимо этого, спортсмены, принимавшие участие в Олимпиадах и по-прежнему продолжающие карьеру, будут получать единовременные выплаты. «В этом году и в начале следующего года сделаем выплаты для летних видов спорта в размере 500, 350 и 250 тыс. рублей за спортивные результаты, показанные на Олимпийских играх», — уточнил глава ОКР.

Еще по 150 тыс. рублей получат все члены олимпийской команды. «Готовы осуществить эти выплаты в рамках социальной поддержки. Если в 2025 году ситуация не изменится, сделаем аналогичные выплаты для олимпийцев в зимних видах спорта», — заверил Поздняков.