ОКР обещает компенсации лишенным права выступать на международных соревнованиях спортсменам

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Спортсменам, которые лишены возможности выступать на международных соревнованиях, возместят финансовые потери. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, пишет «Интерфакс».

«Мы в том числе готовы восполнить те потери, которые неизбежно возникают у наших спортсменов в связи с отсутствием международной практики. Мной было поручено подготовить проект, который вынесен на утверждение исполкома ОКР вот уже 5 октября», — пояснил Поздняков на расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР в четверг.

По его словам, проект предусматривает выплаты членам Олимпийской команды России, всем олимпийцам, которые ранее выступали на играх, тем спортсменам, которые продолжают выступать, но были лишены возможности полноценно участвовать в международных соревнованиях уровня чемпионата мира либо лишены такой возможности по моральным соображениям.

«Мы готовы оказать соответствующую поддержку — в размере тех средств, которые выделяет Минспорт по результатам чемпионатов мира», — отметил Поздняков.

Помимо этого, спортсмены, принимавшие участие в Олимпиадах и по-прежнему продолжающие карьеру, будут получать единовременные выплаты. «В этом году и в начале следующего года сделаем выплаты для летних видов спорта в размере 500, 350 и 250 тыс. рублей за спортивные результаты, показанные на Олимпийских играх», — уточнил глава ОКР.

Еще по 150 тыс. рублей получат все члены олимпийской команды. «Готовы осуществить эти выплаты в рамках социальной поддержки. Если в 2025 году ситуация не изменится, сделаем аналогичные выплаты для олимпийцев в зимних видах спорта», — заверил Поздняков.

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