ФОМ: около 40% россиян ожидают роста уровня жизни в ближайший год

ФОМ: около 40% россиян ожидают роста уровня жизни в ближайший год
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Более трети россиян (39%) считают, что у них есть основания ждать в течение ближайшего года повышения уровня и качества жизни для себя и своих семей. Такие результаты опроса Фонда «Общественное мнение» приводит «Интерфакс».

Согласно исследованию, наиболее оптимистичными в своих ожиданиях оказалась молодежь 18-30 лет — почти две трети респондентов этой возрастной категории (64%).

При этом 9% опрошенных полагают, что станут жить хуже. Среди сограждан 46-60 лет такие ожидания у 12%, отмечают социологи.

По данным ФОМ, каждый третий россиянин (34%) уверен, что по уровню и качеству его жизни ничего не изменится. Еще 18% затрудняются что-либо предположить.

Что касается ожиданий относительно жизни в стране в целом, то улучшений в течение ближайшего года ждет каждый третий (33%), ухудшений — 16%. Не ждут никаких изменений 36% россиян. Оставшиеся 16% респондентов не знают, чего ждать.

Опрос был проведен 25-27 августа 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

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