Шнобелевскую премию дали за объяснение любви ученых к облизыванию камней

В Гарварде состоялась 33-я церемония вручения Шнобелевской премии. Награды вручили в десяти номинациях. Премию в области химии и геологии получил польский ученый Ян Заласевич за объяснение, «почему многие ученые любят лизать камни», сообщает «Коммерсант».

Премию по литературе присудили ученым из Франции, Великобритании, Малайзии и Финляндии за изучение ощущений, которые испытывают люди, когда повторяют одно слово много раз.

В области машиностроения премия досталась исследователям из Индии, Китая, Малайзии и США — за оживление мертвых пауков для использования в качестве механического инструмента для захвата.

В сфере общественного здравоохранения отметили ученого из Южной Кореи за изобретение «Стэнфордского туалета» — устройства, которое использует различные технологии для «мониторинга и быстрого анализа веществ, выделяемых человеком».

В области связи выделились ученые из Аргентины, Испании, Колумбии, Чили, Китая и США — за изучение умственной деятельности людей, «умеющих говорить задом наперед».

В области медицины премию получили ученые из США, Канады, Македонии, Ирана и Вьетнама — за использование трупов для исследования того, одинаково ли количество волос в каждой из двух ноздрей человека.

В сфере питания премию присудили двум японским ученым — за эксперименты по определению того, как электрифицированные палочки для еды и соломинки для питья могут изменить вкус еды.

В области образования: ученые из Китая, Канады, Великобритании, Нидерландов, Ирландии, США и Японии — за методическое изучение скуки учителей и учеников.

В психологии: трое ученых из США за проведение экспериментов на городской улице, целью которых было увидеть, сколько прохожих останавливаются, чтобы посмотреть вверх, когда видят незнакомцев, смотрящих вверх.

По физике: ученые из Испании, Галисии, Швейцарии, Франции и Великобритании — за измерение степени, в которой на смешивание океанской воды влияет сексуальная активность анчоусовых рыб.

Шнобелевская премия была учреждена в 1991 году как антипод Нобелевской. Премия вручается «за достижения, которые сначала смешат, а потом заставляют задуматься».