Кравченко не считает проблемой пятичасовое ожидание госпитализации в приёмном отделении БСМП

Пациенты ожидают госпитализации в приёмном отделении больницы скорой медицинской помощи до 4-5 часов. Министр здравоохранения региона Александр Кравченко не видит в этом проблемы. Вопрос обсуждали на заседании комитета по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту.



По словам министра, единого норматива времени ожидания госпитализации не существует. При поступлении пациентов происходит «сортировка» в зависимости от тяжести состояния больного.

«Кого-то везут на каталке сразу в операционную, — сказал Кравченко, — Кто-то может ожидать в приёмном отделении диагностической процедуры. <...> В этом нет ничего необычного. Это не предел. И это не проблема БСМП. Это имеет место во всех медицинских организациях, которые работают по скорой помощи».