Горвласти закрасили «непристойные» надписи на улице Станочной, ранее отфотошопленные в релизе (фото)

В Калининграде покрасили дверь с непристойными надписями на улице Станочной, засветившуюся 24 августа в пресс-релизе городской администрации. Свежую краску на двери подъезда заметил один из читателей «Нового Калининграда», он прислал ее фото.



«Ну вот, общими стараниями людям покрасили дверь, — сообщил читатель. — И цвет стал как на фото у мэрии, все соответствует».

Двери на улице Станочной до покраски и после. Фото предоставлено очевидцем.