Горвласти закрасили «непристойные» надписи на улице Станочной, ранее отфотошопленные в релизе (фото)

В Калининграде покрасили дверь с непристойными надписями на улице Станочной, засветившуюся 24 августа в пресс-релизе городской администрации. Свежую краску на двери подъезда заметил один из читателей «Нового Калининграда», он прислал ее фото.
«Ну вот, общими стараниями людям покрасили дверь, — сообщил читатель. — И цвет стал как на фото у мэрии, все соответствует».
Напомним, что подъездная дверь попала в фотоотчет акции «Скоро в школу», в рамках которой трем калининградским семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, вручили рюкзаки с набором канцелярских принадлежностей. Так как пресс-службу мэрии смутила дверь, на фоне которой чиновники вручали свои дары, ее решили отфотошопить. После того, как вмешательство фотошопа было замечено, власти приняли решение покрасить дверь по-настоящему.