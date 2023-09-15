Горвласти закрасили «непристойные» надписи на улице Станочной, ранее отфотошопленные в релизе (фото)

Горвласти закрасили «непристойные» надписи на улице Станочной, ранее отфотошопленные в релизе (фото)
Фото: пресс-служба мэрии Калининграда
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В Калининграде покрасили дверь с непристойными надписями на улице Станочной, засветившуюся 24 августа в пресс-релизе городской администрации. Свежую краску на двери подъезда заметил один из читателей «Нового Калининграда», он прислал ее фото.

«Ну вот, общими стараниями людям покрасили дверь, — сообщил читатель. — И цвет стал как на фото у мэрии, все соответствует».

Двери на улице Станочной до покраски и после. Фото предоставлено очевидцем.

Напомним, что подъездная дверь попала в фотоотчет акции «Скоро в школу», в рамках которой трем калининградским семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, вручили рюкзаки с набором канцелярских принадлежностей. Так как пресс-службу мэрии смутила дверь, на фоне которой чиновники вручали свои дары, ее решили отфотошопить. После того, как вмешательство фотошопа было замечено, власти приняли решение покрасить дверь по-настоящему.

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