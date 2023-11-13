Исследование: калининградцы тратят на ипотеку больше половины зарплаты

Жители Калининградской области ежемесячно тратят на ипотеку больше половины зарплаты. Таковы результаты исследования РИА «Новости», основанного на данных Центробанка и Росстата.

По информации экспертов, соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты в Калининградской области составляет 54,2%. Средний срок кредита — 290 месяцев (больше 24 лет), средний размер займа — 3,6 млн рублей.

В четырех российских регионах ипотечный платеж превышает 70% средней зарплаты. Это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Калмыкия. В целом по стране ежемесячный ипотечный платеж составляет 44%.

Минимальное соотношение ежемесячного взноса и заработка характерно для северных районов, где высокие доходы сочетаются с низкими ценами на жилье. Лидирует Магаданская область с 25,5%, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа — с 26,2 и 26,6%. Санкт-Петербург и Москва занимают 19-ю и 24-ю строчки с цифрами, близкими к общероссийским.

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