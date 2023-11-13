Минтранс намерен ввести биометрический контроль пассажиров на 700 объектах к 2030 году

Министерство транспорта РФ планирует в 2024 году установить на четыре объекта транспортной инфраструктуры системы для идентификации пассажиров с помощью биометрии. Об сообщает «Коммерсант» со ссылкой на одобренную правительством стратегию цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года.

Согласно документу, в 2025 году уже 15 объектов инфраструктуры должны использовать биометрию для допуска, в 2026 году — 70, к 2030 году таких мест должно быть 700. Однако только в следующем году ведомство планирует выбрать объекты для участия в проекте.

Изначально сообщалось, что к концу 2023 года проход по биометрии введут в 6% российских аэропортов (то есть как минимум в 12). Однако ряд показателей по цифровой трансформации скорректировали, пояснили РБК в Минтрансе. В ведомстве заявили, что «переориентация приоритетов цифровой трансформации отрасли связана с новыми вызовами», которые стоят перед транспортным комплексом. Также изменение сроков объяснили мероприятиями по использованию единой биометрической системы (ЕБС) для реализации проекта. Внедрять биометрию могут не только в аэропортах, но другие потенциальные объекты в пресс-службе ведомства не назвали.

В Минцифры сообщили РБК, что в первую очередь проект по использованию биометрии будет реализован в метро. В будущем сервис планируется ввести на других видах транспорта.