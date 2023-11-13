В Калининградской области злостного неплательщика алиментов отправили в колонию

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В Калининградской области злостный неплательщик алиментов получил реальный срок. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

По решению суда мужчина был обязан ежемесячно выплачивать на содержание сына 2013 года рождения пять тысяч рублей со всех видов заработка с последующей индексацией пропорционально росту прожиточного минимума, установленного для детей. Однако житель области нигде официально не работал и накопил задолженность почти 900 тысяч рублей. За неуплату средств на содержание ребенка судебные приставы дважды привлекали мужчину к административной, а затем и к уголовной ответственности. Тогда суд назначил должнику пять месяцев исправительных работ.

Отбыв наказание, мужчина лишь однажды перечислил сыну 4 тысячи рублей и больше не платил. Поскольку имущества и денег у должника не было, судебные приставы снова возбудили уголовное дело и передали материалы в суд. Ранее калининградец был также осужден за кражу и мошенничество. Суд это учел и приговорил алиментщика к лишению свободы на срок один год и два месяца в колонии поселении. Если должник будет выполнять оплачиваемую работу, находясь в местах лишения свободы, судебные приставы удержат часть его доходов в пользу ребенка.

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