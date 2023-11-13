Власти планируют привлечь на освободившиеся после отъезда мигрантов рабочие места репатриантов

В Калининградской области планируют заполнить вакантные рабочие места, которые, в том числе, появились из-за оттока мигрантов, за счет притока соотечественников из недружественных стран. Тема обсуждалась во время пресс-завтрака с директором областного «Центра поддержки предпринимательства» Кириллом Лило в «Российской газете» в понедельник, 13 ноября.

«Отток мигрантов — да, наверное, повлиял, но сильнее сказалось создание человекоемких производств, — заявил Лило, отвечая на вопрос корреспондента „Нового Калининграда“ о том, привел ли отток к мигрантов к кадровому голоду у калининградского бизнеса, — Решение — привлечение в наш регион соотечественников из сегодня недружественных стран, да и дружественных тоже, пускай приезжают, для этого делается все. И по поддержке населения, и то, что связано с нашей программой по релокации кадров. Проблема есть, но она не замалчивается, не прячется под ковер».

Напомним, осенью калининградские предприниматели сообщили о проблеме оттока мигрантов из-за обесценивания рубля. Бизнес-омбудсмен региона Светлана Нижегородова выражала опасения, что эта ситуация может оказать негативное влияние на производство в регионе.

Вместе с тем в Калининградской области хотят продлить на 2024 год запрет найма иностранцев на ряд профессий. Он распространяется на хлебопекарную деятельность, изготовление детского питания и диетических продуктов, отельный бизнес, перевозку пассажиров и работу в сфере школьного и дошкольного образования. Впервые запрет на работу мигрантов в некоторых сферах был введен в 2021 году. С тех пор ограничения регулярно продлеваются.

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