МБУ «Чистота» хочет приобрести за 35 млн автомойку для своего транспорта

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Калининградское МБУ «Чистота» планирует приобрести за 35 млн автомойку для своего транспорта. Информация о проведении соответствующего аукциона размещена на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным данным, учреждению требуется «Модульное сооружение грузовой автомойки самообслуживания замкнутого цикла». Начальная цена аукциона 35 339 333 руб. Заявки принимаются до 20 ноября, победителя определят подведут спустя два дня после этой даты. Поставщик должен будет не только предоставить оборудование, но и смонтировать его, подключив к необходимым коммуникациям. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.

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