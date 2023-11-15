Власти Калининградской области не намерены начинать крупные стройки в 2024 году

В 2024 году в Калининградской области не планируется начало строительства новых крупных объектов. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, представляя параметры проекта бюджета области на предстоящие три года лидерам фракций регионального заксобрания, сообщает пресс-служба областного правительства.



«Если говорить о капитальных расходах, то наша задача — завершить все крупные объекты строительства, — подчеркнул Алиханов, — Новых глобальных строек мы не начинаем».

В регионе идёт строительство девяти школ, автотрассы «Приморское кольцо», Северного обхода Калининграда, дублёров двухъярусного моста и других крупных объектов.