Алиханов рассказал о мошенниках, которые от его имени рассылают сообщения в Telegram

Мошенники рассылают сообщения от имени губернатора Калининградской области. Об этом Антон Алиханов рассказал в своем телеграм-канале

Согласно приложенному Алихановым скриншоту, мошенники от его имени обратились к сотруднице одного из министерств регионального правительства. В переписке лже-губернатор якобы предупреждает о предстоящем звонке «сотрудника Федеральной Службы Безопасности, который курирует наше министерство».

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«Ну, вдруг кто-то ещё покупается на эту схему мошенников. Не верьте клоунам, ФСБ никогда не спрашивает разрешения и не просит предупредить об их звонках», — прокомментировал данный инцидент сам Алиханов.

Напомним, в начале ноября глава администрации Гусева Александр Китаев также сообщал, что неизвестные создали фейковый аккаунт и рассылают сообщения от его имени. Чиновник призвал не поддаваться на провокации и посоветовал перезванивать ему для уточнения информации.

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