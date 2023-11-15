С начала года на Куршской косе зафиксировали свыше тысячи нарушений

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С начала текущего года на Куршской косе выписали 1016 административных протоколов. Это на 20% больше, чем за весь 2022 год, сообщили в пресс-службе нацпарка.

«„Лидируют“ по-прежнему случаи нарушения границ особо охраняемой и заповедной зон. При том, что на сегодняшний день буквально на каждой лесной просеке, ведущей от автодороги на эти запрещенные к посещению территории, стоит соответствующий информационный щит», — отметили в пресс-службе.

Специалисты напоминают, что зонирование территории Куршской косы направлено на защиту ландшафта, растений и животных, а также предотвращение разрушения авандюн. «Государственная инспекция национального парка будет и в дальнейшем усиливать контроль за соблюдением установленных правил», — добавили в нацпарке.

Изображения: пресс-служба национального парка «Куршская коса».

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