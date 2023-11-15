«Нужно оптимизировать работу»: мэрия увеличивает бюджет на освещение своей деятельности

Освещение деятельности администрации в следующем году обойдется бюджету на 10 млн рублей дороже. Как следует из проекта бюджета, расходы, связанные с информационным обеспечением городских властей, увеличиваются с 22 млн рублей в 2023 году до 32 млн рублей в 2024 году. Глава города Олег Аминов сообщил «Новому Калининграду», что в курсе увеличения финансирования. По его словам, это связано с увеличением нагрузки на сотрудников.



«Дело в том, что мы совместно с администрацией проговаривали этот вопрос, — пояснил Аминов. — Есть какие-то вещи инфляционные, рефинансирование ставки и так далее, но есть и свое видение того, как оптимизировать работу. Нужно больше доносить до жителей, чтобы не было у нас таких вопросов, почему парк Ветеранов не включили [в программу] (потому что они поздно пришли со своей заявкой). Доведение до населения программных вещей каких-то».

В первую очередь затраты на освещение деятельности, по словам Аминова, связаны с «увеличением объемов информации, которые нужно доносить».

«Тут упор надо делать не только на телевидение, газеты и так далее, — продолжил свою мысль глава города. — Помимо этого, есть еще социальные сети, которые необходимо развивать. Что касается городского совета, то нам необходимо реконструировать наш сайт, потому что его версия уже устарела. Это тоже немалые деньги, нужно обращаться к разработчикам. Там люди не могут найти ту или иную информацию».

Дополнительное финансирование, как уверяет Аминов, пойдет не только на газету «Гражданин», но и на комитет по работе со СМИ, а также на содержание материально-технической базы. Кроме того, по его словам, нагрузка вырастет в конце зимы из-за проведения в Калининграде Всемирного фестиваля молодежи и студентов. «Будет больше мероприятий. Если мы в пуле российских городов (а их всего 10 или 12), то это тоже надо будет делать», — добавил Аминов.

Напомним, что в начале ноября на портале правовой информации опубликовали постановление, которое устанавливает порядок предоставления издательскому дому «Медиасфера» субсидии из областного бюджета. Издательский дом был создан в форме автономной некоммерческой организации, и в него войдут муниципальные газеты Калининградской области.