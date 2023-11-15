«Важно в тревожное время»: калининградцы попросили установить по городу качели для взрослых

Калининградцы обратились к городским властям с просьбой установить в нескольких рекреационных зонах качели для взрослых. Такое предложение поступило от представительницы горожан, проживающих в районе улицы Радищева, в среду, 15 ноября, во время общественных слушаний по проекту бюджета ​​на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.

Представительница горожан предложила внести в городской бюджет на 2024 год корректировку, касающуюся установки таких качелей на озере Поплавок и в Центральном парке культуры и отдыха. «Что касается качелей для взрослых: очень бы хотелось, чтобы установили эти качели, — сообщила заявительница. — Доказано, что [они оказывают] положительный эффект на интеллектуальное и физическое развитие человека, укрепляют вестибулярный аппарат, снижают количество негативной энергии, повышают настроение, что в наше тревожное время очень важно».

Глава горсовета Олег Аминов пообещал прислать письменный ответ по поводу качелей в ближайшее время.