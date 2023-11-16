Осужденным за избиение жителя Советска до комы отказали в апелляции

Советчанам, избившим в июле 2020 года в одном из городских кафе 19-летнего Данилу Ковалевского, когда тот заступился за знакомую девушку, отказали в апелляции. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области, приговор по уголовному делу о покушении на убийство вступил в законную силу.



«Калининградский областной суд с участием государственного обвинителя прокуратуры области рассмотрел апелляционную жалобу на приговор по уголовному делу в отношении семи жителей Советска, — говорится в релизе прокуратуры. — С учетом позиции государственного обвинителя суд отклонил доводы подсудимых о неправильной квалификации деяния и чрезмерной строгости наказания. Приговор вступил в законную силу».

Напомним, что в июле 2020 года в Советске нетрезвая компания избила юношу кулаками и ногами, в том числе и по голове. После избиения он провел девять дней в коме.

Суд по данному делу начался в январе 2022 года и 22 февраля признал семерых советчан виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений), приговорив их к лишению свободы на срок от 8 лет 5 месяцев до 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.