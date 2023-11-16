Осужденным за избиение жителя Советска до комы отказали в апелляции

Советчанам, избившим в июле 2020 года в одном из городских кафе 19-летнего Данилу Ковалевского, когда тот заступился за знакомую девушку, отказали в апелляции. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области, приговор по уголовному делу о покушении на убийство вступил в законную силу.
«Калининградский областной суд с участием государственного обвинителя прокуратуры области рассмотрел апелляционную жалобу на приговор по уголовному делу в отношении семи жителей Советска, — говорится в релизе прокуратуры. — С учетом позиции государственного обвинителя суд отклонил доводы подсудимых о неправильной квалификации деяния и чрезмерной строгости наказания. Приговор вступил в законную силу».
Напомним, что в июле 2020 года в Советске нетрезвая компания избила юношу кулаками и ногами, в том числе и по голове. После избиения он провел девять дней в коме.
Суд по данному делу начался в январе 2022 года и 22 февраля признал семерых советчан виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений), приговорив их к лишению свободы на срок от 8 лет 5 месяцев до 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Адвокат Ольга Бормисова, представляющая интересы Данилы Ковалевского, сообщала «Новому Калининграду», что потерпевшую сторону полностью устраивает вынесенный городским судом приговор. Адвокат заранее предположила, что осужденные будут обжаловать это решение, поскольку не согласны с квалификацией преступления — на судебном заседании они просили их оправдать и переквалифицировать деяние на ст. 112 УК РФ, то есть умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.