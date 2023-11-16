Предприятие «Калинково сад» оштрафовали за применение пестицидов при выращивании яблок. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. По данным ведомства, нарушение было выявлено в октябре этого года при проведении федерального государственного контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.



«В рамках проверки установлено, что ответственным лицом ООО „Калинково сад“ не обеспечено надлежащее оповещение населения и пчеловодов о проведении работ по применению пестицидов и агрохимикатов, — сообщили в Россельхознадзоре. — Сотрудниками ведомства отобраны образцы сельскохозяйственной продукции (яблоки) и переданы в Калининградский филиал ФГБУ „ВНИИЗЖ“ на определение содержания остаточного количества пестицидов. В ходе исследований выявлено остаточное содержание пестицидов, которые в соответствии с „Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов“, не разрешены для применения на данной культуре».

Юрлицу было выдано предписание об устранении нарушений. Кроме того, 8 ноября ООО «Калинково сад» было привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.3 КоАП РФ с наложением штрафа.

На предприятии «Новому Калининграду» подтвердили факт применения пестицидов, однако уточнили, что фермеры были об этом предупреждены заранее.

«Объявления мы размещали заранее, но нас предупредили, что делать это нужно также через районную газету, — пояснила коммерческий директор „Калинково“ Елена Мальцева. — Более того, мы не проводили обработку на открытых участках, вносили удобрения в грунт. Было это два месяца назад».