Калининградский янтарный комбинат заявил о новом годовом рекорде добычи янтаря

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Калининградский янтарный комбинат в 2023 году добыл 630 тонн доведенного, то есть высушенного и прошедшего первичную сортировку, янтаря. Данный показатель на 26% выше прошлогоднего результата и является абсолютным рекордом комбината с 1996 года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Несмотря на то, что в 2023 году мы перешли на добычу янтаря в одну восьмичасовую смену, этот производственный сезон оказался богат на рекорды. При среднемесячном объеме извлечения в 65-75 тонн в августе мы добыли 92 тонны, а уже в сентябре побили свой же рекорд предыдущего месяца, добыв 100 тонн. Такие результаты стали возможны благодаря качественной подготовке к сезону и оптимизации производственных процессов. Это позволило максимально исключить простои, связанные с аварийными поломками оборудования. Темп, взятый комбинатом в этом году, сохранится и в следующем сезоне. В соответствии с планом развития горных работ на 2024 год в Приморском карьере предусмотрена добыча 600 тонн доведенного янтаря», — прокомментировал генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.

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