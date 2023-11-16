Дверь исторического дома в Железнодорожном прошла через уникальную реставрацию (фото)

Дверь из исторического дома в Железнодорожном (дом № 24 на улице Коммунистической) прошла через уникальную реставрацию в цеху черняховских мастеров. Как сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта Калининградской области, для двери был изготовлен «неповторимый витраж».



«Мастер Александр Полежаев, работая над созданием витража на двери, использовал различные материалы, такие как стекло, олово и металл, чтобы создать не только красивое изображение, но и дополнительные текстурные и световые эффекты, — пояснили в Фонде. — Рисунок витража разработан архитекторами с применением каталога витражей начала XX века».