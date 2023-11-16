Дверь исторического дома в Железнодорожном прошла через уникальную реставрацию (фото)

Дверь исторического дома в Железнодорожном прошла через уникальную реставрацию (фото)
Фото: Фонд капитального ремонта Калининградской области
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Дверь из исторического дома в Железнодорожном (дом № 24 на улице Коммунистической) прошла через уникальную реставрацию в цеху черняховских мастеров. Как сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта Калининградской области, для двери был изготовлен «неповторимый витраж».

«Мастер Александр Полежаев, работая над созданием витража на двери, использовал различные материалы, такие как стекло, олово и металл, чтобы создать не только красивое изображение, но и дополнительные текстурные и световые эффекты, — пояснили в Фонде. — Рисунок витража разработан архитекторами с применением каталога витражей начала XX века».

О практически полной готовности двери также сообщил реставратор Олег Суратов в своем сообществе «Стамеска мастер». По его словам, дверь займет свое место уже в ближайшее время.

Фото: Фонд капитального ремонта Калининградской области

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