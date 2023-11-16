Минприроды области хочет вернуть контроль за незаконной вырубкой и компенсационным озеленением

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Региональное министерство природных ресурсов и экологии намерено вернуть себе полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях по двум статьям КоАП Калининградской области. Речь о невыполнении условий разрешений на вырубку зелёных насаждений и непроведении компенсационного озеленения. Проект закона обсуждали в четверг, 16 ноября, на заседании комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку областного заксобрания.

Указанные полномочия были переданы органам местного самоуправления несколько лет назад и с тех пор ими фактически не исполнялись, считают в региональном минприроды. По словам его главы Олега Ступина, с 2019 года до настоящего времени органами местного самоуправления было составлено всего семь протоколов о невыполнении условий разрешения на вырубку деревьев и ни одного протокола о непроведении компенсационного озеленения (статьи 38-4 и 38-3 КоАП КО). Между тем, таких нарушений меньше не становится.

«Мы проанализировали количество потенциальных нарушений. Раньше эта статья была за нами закреплена в качестве регионального экологического надзора, как, в принципе, и все другие статьи в КоАПе, — отметил Ступин, — Передали полномочия муниципалитетам. Количество дел о защите зелёных насаждений и невыполнении мероприятий по компенсационному озеленению выросло в десятки раз. Меры не принимаются. <...> Муниципалитеты на сегодняшний день, к сожалению, свои компетенции в этом смысле не доработали».

Министерство располагает достаточным штатом компетентных сотрудников, в том числе лесопатологов, для контроля за зелёными зонами во всех муниципалитетах, добавил Ступин. Он также ответил на вопрос, откуда сотрудники ведомства будут узнавать о соответствующих нарушениях. «Проект компенсационного озеленения должен быть выложен на сайт муниципалитета. Мы следим за тем, чтобы он выполнялся. Зачастую мы самостоятельно выезжаем и проверяем на местности, как он выполнен, вплоть до диаметра деревьев и породного состава», — прокомментировал министр.

Нарушения в части озеленения могут быть допущены и самими муниципалитетами, поэтому оставлять органам местного самоуправления полномочия по контролю в данном случае нецелесообразно, добавил Олег Ступин. Члены комитета поддержали проект закона.

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