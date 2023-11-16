«Глэмпинги — это какой-то паллиатив»: Алиханов раскритиковал качество новых туристических услуг

«Глэмпинги — это какой-то паллиатив»: Алиханов раскритиковал качество новых туристических услуг
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Туризм

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в очередной раз отреагировал на упреки по поводу сверхнормативного привлечения туристов в регион. По поводу качества предлагаемых в минувшем сезоне туристических услуг и их стоимости он высказался в четверг, 16 ноября, во время встречи с редакторами региональных СМИ. Глава региона также отметил, что в бюджете на 2024 год нет значительных расходов на эту отрасль (статья «туризм», по его словам, предполагает всего 0,4% от объема регионального бюджета).

«Помилуйте, ну какой туризм? „Глэмпинги! Вы субсидируете глэмпинги!“ Я? Это федералы деньги дают. Грех не взять. Считаю ли я, что глэмпинги — это становая дорога развития российского туризма? Я бы не делал ставки на глэмпинги. Считаю, что это какой-то паллиатив. Причем не самый, по-моему, вообще...»

Губернатор не стал договаривать и добавил, что в регионе завышены цены на аренду глэмпингов с набором предлагаемых там услуг, подразумевая тот факт, что гостиницы были переполнены.

«Но количество мест настолько ограничено, что они и предлагают... Адама Смита пока никто не опроверг», — пояснил он, уточнив, что портрет туриста, приезжающего в регион, «очень сильно поменялся».

«Это люди, гораздо больше зарабатывающие. Их прирост в единицах меньше, чем прирост в деньгах. Мы за последние три года сильно выросли по оборотам, а по людям выросли, но не так сильно», — сообщил он.

По словам губернатора, в этом году прирост туристов «в людях» составил 15-16%, а прирост «в деньгах» — 25-30%.

Напомним, что в начале октября этого года областной бюджет выделил 105,2 млн рублей в виде грантов на инвестпроекты, связанные с созданием модульных отелей в регионе. Документ был опубликован на сайте областного министерства по культуре и туризму.

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