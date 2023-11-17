Розовая пантера на борту: в Калининграде перевозчики борются с нехваткой 500 водителей

В Калининградской области начал работу женский экипаж автобуса № 105, курсирующего между Светлым и Калининградом. Как сообщает пресс-служба министерства развития инфраструктуры, первый рейс с женщинами-водителями автобус совершил в четверг, 16 ноября.



«Водители — Евгения Каледа и Ксения Сергеева. Они не первый год за рулем, — уточнили в министерстве. — Прошли обучение на водителей пассажирских автобусов и стажировку на областных маршрутах. Специально для них на автобусе сделали рисунок — розовая пантера».

В министерстве также уточнили, что на автотранспортных предприятиях Калининградской области уже работает более 150 женщин. Из них 26 — это водители автобусов, а остальные водят трамваи и троллейбусы.

«К сожалению, сейчас наблюдается дефицит водителей общественного транспорта, — сообщила замминистра развития инфраструктуры Калининградской области Юлия Фадеева. — В целом по стране — это порядка 30%, в Калининградской области — 25%, то есть не хватает более 500 водителей. Из-за этого простаивают даже новые автобусы, сокращается количество транспорта на линии, а, следовательно, увеличиваются интервалы движения автобусов».