В «Калининградгазификации» объяснили, что означает обслуживание газовой плиты и счетчика

С 1 января «Калининградгазификация» станет монополистом в части техобслуживания газового оборудования в регионе. Что именно входит в обслуживание газовой техники, в организации пояснили «Новому Калининграду» в ответ на информационный запрос.

Обязательному обслуживанию подлежат газовые котлы, плиты, проточные водонагреватели, газовые счетчики, системы контроля загазованности, сообщили в «Калининградгазификации».

У газовых плит обязаны проверить исправность работы духового шкафа, плотность закрытия дверцы, крепеж стола к корпусу плиты, герметичность соединений и отключающих устройств, окраску и крепления газовода, работу вытяжек в помещении. Специалисты удостоверятся, что к плите и газопроводу свободен доступ. У плиты, кстати, обязательно должен быть паспорт.

Во время операций по обслуживанию техники специалисты должны разобрать и смазать краны на газоиспользующем оборудовании, проверить плавность движения ручек плиты и надежность нахождения в закрытом положении. В «Калининградгазификации» сообщили, что планируют также контролировать работоспособность систем, способных автоматически перекрыть поступление газа в помещения. С собственниками газовых приборов должны провести инструктаж.

Обслуживание газовых счетчиков заключается в визуальном осмотре целостности, проверке герметичности мест примыкания пенообразующим раствором.

Поскольку объемы работы сильно увеличиваются, «Калининградгазификация» сейчас набирает новых сотрудников и приобретает новое оборудование. Там заявляют, что в случае острого дефицита кадров компания может обратиться к подрядным организациям.

Газовая монополия: 10 вопросов о новых договорах на обслуживание оборудования

Напомним, с 1 января 2024 года Калининградская область, как и вся страна, переходит на новую систему техобслуживания газового оборудования в жилых домах. Исключительным правом на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования наделяется газораспределительная организация. В регионе это АО «Калининградгазификация». С 1 сентября 2023 года новые договоры законно заключать только с ней. Остальные компании имеют право обслуживать дома по ранее заключенным договорам до конца года. «Новый Калининград» подробно рассказывал о реформе, ее причинах и ожидаемых последствиях в своем материале.