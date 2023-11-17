«Калининград-ГорТранс» подсчитал количество безбилетников после ухода кондукторов

«Калининград-ГорТранс» подсчитал количество безбилетников после ухода из общественного транспорта кондукторов. Как сообщил «Новому Калининграду» руководитель «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин, предприятие сейчас еще приспосабливается к изменениям, и поэтому «есть просадки». Фомин уточнил, что после того, как количество безбилетников увеличилось, предприятию пришлось увеличить число контролеров, а водители стали выпускать пассажиров лишь через переднюю дверь.



«С учётом того, что зарплата кондуктора — это порядка 15% в затратах на один автобус на линии, мы в плюсе, — рассказал он. — Среднее количество безбилетников, исходя из нашего контроля за октябрь, 11,93%».