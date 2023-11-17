Алиханов сообщил о договоренности зафиксировать цены на хлеб, но не сейчас

Областное правительство и компания «Атлантис» заключили соглашение об изготовлении хлеба по фиксированной стоимости. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов во время оперативного совещания правительства Калининградской области в пятницу, 17 ноября.



«Я попросил вчера поработать с минфином, нужно будет в рамках поправок уже в бюджет предусмотреть дополнительные объемы субсидирования для одного проекта. я понимаю, что он большой. Значит, из резервного фонда возьмете, если вдруг что-то нарисуется в виде дотаций. У нас с ними (с „Атлантис“) договоренность, что они, с учетом их производства сухарей, с учетом того, что они увеличивают в несколько раз мощности мельничного своего производства муки, они возьмут перед нами обязательство создать производство хлеба, хлебобулочных изделий, и держать определенный уровень цен. Наша задача — сделать хлеб более доступным, и через соглашение по субсидиям зафиксировать уровень цен», — заявил губернатор.

Ранее стало известно, что компания «Атлантис» планирует построить новый завод. Предполагается, что там будут изготавливаться моцарелла, чеддер, молочные коктейли и мягкое мороженое.

Помимо молочного производства, компания «Атлантис» занимается строительством предприятия для производства картофеля фри в области. Объем финансовых вложений в проект по созданию картофельного кластера оценивается в более чем 12 млрд рублей.

ГК «Атлантис» — один из крупнейших в России производителей замороженных полуфабрикатов из рыбы, морепродуктов, курицы, сыра моцарелла, спринг-роллов и панировочных сухарей.