Нотариусов хотят обязать снимать на видео сделки с недвижимостью с участием лиц от 60 лет

Нотариусов хотят обязать фиксировать на видео сделки с недвижимостью с участием лиц, достигших 60-летнего возраста. Соответствующий проект федерального закона поступил для внесения предложений и замечаний в законодательное собрание региона. Норму обсудили члены комитета по законодательству в четверг, 16 ноября.



Согласно проекту закона, нотариус при совершении такой сделки должен убедиться в том, что человек старше 60 лет дееспособен, совершает сделку по своей воле, понимает её смысл и значение. Содержание сделки должно соответствовать намерениям сторон и должно быть зачитано нотариусом вслух с видеофиксацией. Полученные видеоматериалы подлежат обязательному хранению. При необходимости они могут быть использованы для проведения судебной экспертизы.

С 2015 года нотариусы имеют право видеофиксации нотариальных действий вне зависимости от возраста обратившихся клиентов. Законопроектом предлагается сделать такую видеофиксацию обязательной для граждан старше 60 лет.

Вопросов, замечаний и предложений по представленному федеральному закону у депутатов не возникло. Проект решено было поддержать.