В Советске вернули шпиль и декор историческому дому на улице Смоленской (фото)

В Советске вернули шпиль и декор историческому дому на улице Смоленской (фото)
Фото: пресс-служба Фонда капремонта Калининградской области
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В Советске завершается капитальный ремонт исторического многоквартирного дома № 2 на улице Смоленской. О начале ремонта его кровли и фасада пресс-служба ФКР сообщала еще в сентябре прошлого года, а сейчас она уже называет объект «домом с интересной судьбой».

«Был построен в конце 19 века, пережил две мировые войны, однако лишился значительной части своего декоративного убранства. Также был надстроен целый этаж», — поясняет пресс-служба Фонда.

В ФКР сообщают, что изначально архитекторы озадачились поиском архивных фотоматериалов по этому зданию, после чего разработали проект, который предусматривал «максимальное приведение дома к историческому облику с восстановлением утраченных декоративных элементов и интеграцией в общий контекст надстроенного этажа».

Так как средств на такой масштабный ремонт не хватало, Фонд обратился за субсидией в региональный бюджет.

«Подрядчику удалось восстановить объект, в том числе фронтон, который украсит барельеф и шпиль. Убрали провода, восстановили стены, кровлю, балконы, привели состояние конструктивов к нормативному. Спустя 80 лет на дом вернулись гербовые медальоны и горельефы — львиные головы. Изготавливаются балконные ограждения и двери», — сообщается о деталях ремонта.

Автором проекта стала член союза архитекторов Калининградской области Надежда Лебедева, а барельефы выполнила скульптор Наталья Чепкасова.

Фото: пресс-служба Фонда капремонта Калининградской области

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