В ОКБ появилось новое оборудование для расширенной диагностики заболеваний глаз (фото)

В ОКБ появилось новое оборудование для расширенной диагностики заболеваний глаз (фото)
Фото со страницы Областной клинической больницы в соцсети "ВКонтакте"
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В кабинете офтальмолога консультативной поликлиники Областной клинической больницы установили новое оборудование. Это компьютерный периметр стоимостью порядка двух миллионов рублей. Сообщение об этом размещено на странице ОКБ в соцсети «ВКонтакте».

Новое оборудование позволит расширить круг диагностируемых заболеваний, рассказала заведующая отделением микрохирургии глаза Инесса Иванова. Компьютерный периметр также предназначен для оценки зрительной функции пациентов, контроля за развитием заболеваний глаз и выявления патологий неврологического характера.

Оборудование разместили в 217 кабинете. Средства на него были выделены из областного бюджета. В ноябре врачи и медсёстры прошли обучение по работе с прибором.

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