В ОКБ появилось новое оборудование для расширенной диагностики заболеваний глаз (фото)

В кабинете офтальмолога консультативной поликлиники Областной клинической больницы установили новое оборудование. Это компьютерный периметр стоимостью порядка двух миллионов рублей. Сообщение об этом размещено на странице ОКБ в соцсети «ВКонтакте».



Новое оборудование позволит расширить круг диагностируемых заболеваний, рассказала заведующая отделением микрохирургии глаза Инесса Иванова. Компьютерный периметр также предназначен для оценки зрительной функции пациентов, контроля за развитием заболеваний глаз и выявления патологий неврологического характера.

Оборудование разместили в 217 кабинете. Средства на него были выделены из областного бюджета. В ноябре врачи и медсёстры прошли обучение по работе с прибором.