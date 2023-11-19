В сквере напротив зоопарка высадили декоративные яблони (фото)

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Фото: Telegarm-канал главы администрации Калининграда Елены Дятловой

В сквере напротив зоопарка высадили декоративные деревья. Речь о двух саженцах сорта яблоня Недзвецкого. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Хорошие крепкие саженцы, из питомника, возраст примерно 12 лет. Очень красиво цветёт розовым цветом. <...> Достаточно морозостойка, в Москве и в Петербурге достигает 5 м, а в Воронеже и Калининграде — 6-7 м», — написала сити-менеджер, пообещав обеспечить деревьям необходимый уход.

Высадить яблони Недзвецкого взамен засохших в сквере напротив зоопарка власти города обещали в 2022 году. Тогда калининградцев просили присылать свои идеи по использованию засохших деревьев. Сообщалось, что в поисках крупномерных саженцев отдел озеленения обзванивал питомники по всей стране.

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