Россельхознадзор: в говяжьих котлетах «Мираторга» обнаружены опасные бактерии

Все новости по теме: Продуктовая безопасность

В ходе анализа оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» были выявлены нарушения соответствия продукции ООО «Мираторг Запад» требованиям технических регламентов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«В октябре 2023 года при проверке соблюдения требований законодательства при оформлении эВСД на мясную продукцию — котлеты из говядины (производитель ООО „Мираторг Запад“) обнаружено несоответствие продукции по показателю Listeria monocytogenes. Выявление данных показателей в продукции говорит о нарушении микробиологических нормативов безопасности, определенных в приложении № 1 к Техническому регламенту Таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“ (ТР ТС 021/2011), действующего на территории ЕАЭС», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам выявленного нарушения действие декларации о соответствии на данную продукцию приостановлено. «Новый Калининград» обратился в АПХ «Мираторг» за комментарием.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter