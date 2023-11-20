Россельхознадзор: в говяжьих котлетах «Мираторга» обнаружены опасные бактерии

В ходе анализа оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» были выявлены нарушения соответствия продукции ООО «Мираторг Запад» требованиям технических регламентов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«В октябре 2023 года при проверке соблюдения требований законодательства при оформлении эВСД на мясную продукцию — котлеты из говядины (производитель ООО „Мираторг Запад“) обнаружено несоответствие продукции по показателю Listeria monocytogenes. Выявление данных показателей в продукции говорит о нарушении микробиологических нормативов безопасности, определенных в приложении № 1 к Техническому регламенту Таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“ (ТР ТС 021/2011), действующего на территории ЕАЭС», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам выявленного нарушения действие декларации о соответствии на данную продукцию приостановлено. «Новый Калининград» обратился в АПХ «Мираторг» за комментарием.