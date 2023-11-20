В регионе отмечен рост объемов рыбодобывающей промышленности по сравнению с 2022 годом

Объемы производства рыбной продукции за первые девять месяцев 2023 года превосходят результаты за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает областное агентство по рыболовству со ссылкой на Калининградстат.



С января по сентябрь этого года было произведено 233,5 тысяч тонн рыбной продукции, что на 19 тысяч тонн или на 8% больше результатов прошлого года. В агентстве сообщают, что за этот временной период на 11% увеличился объем производства мороженой рыбы, на 62% выросло количество выпускаемых пресервов. На окончание сентября в области было произведено 91,3 млн банок рыбных консервов, что составляет 99% от результата за первые девять месяцев прошлого года.

Напомним, по итогам 2022 года в регионе наблюдался значительный спад оборота рыбной продукции.