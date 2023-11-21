Метеорологи обещают Калининграду повторение температурного рекорда 45-летней давности

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На этой неделе в Калининградской области возможно повторение температурного рекорда 45-летней давности. Об этом сообщили ТАСС в центре погоды «Фобос» и в метеослужбах регионов.

«Разная погода ожидается в западной и северо-восточной частях Северо-Западного федерального округа из-за циклона со Скандинавии с осадками и сильным ветром. До севера, до Мурманска, это мощное потепление не дойдет, но отметится снегопадами. На востоке будет холодно, влияние циклона также скажется снегопадами. В целом по округу температура сейчас ниже нормы, к концу недели будет на 4-6 градусов ниже нормы с дальнейшим понижением. А вот в Калининграде температура воздуха приблизится к рекорду от 23 ноября 1978 года, когда она достигла +11 градусов», — пояснила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

По данным «Фобоса», в регионе ожидаются интенсивные дожди, порывы ветра до 18-20 м/с. 24 ноября интенсивность дождей спадет, температура чуть понизится до +4. Пик потепления прогнозируется на вторую половину дня 23 ноября — от +8 до +9 градусов.

«Погода будет обуславливаться периферией зон пониженного давления, до четверга относительно холодными воздушными массами», — уточнил начальник отдела гидрометцентра по региону Игорь Гуйван. По его данным, существенных осадков в Калининградской области не прогнозируется. 23 ноября следует ожидать снег с дождем, 24 ноября — дождь, 25-26 ноября — временами снег с дождем, уточнил собеседник. Минимальная температура в ночь на 23 ноября будет от −1 до −5 градусов, в последующие дни недели — от 0 до +3.

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