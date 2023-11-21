К расширению мощностей взлетной полосы «Храброво» планируют приступить не раньше 2027 года

Финансирование работ по расширению мощностей взлетно-посадочной полосы аэропорта «Храброво» ожидается не раньше 2027 года. В федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов средства на эти цели не заложены, сообщил губернатор Антон Алиханов в разговоре с журналистами во вторник, 21 ноября.



По его словам, речь идет о «создании полноценной рулёжной дорожки, которая закольцует всю инфраструктуру и удвоит возможности по максимальному количеству взлет-посадок». «Сейчас это 16 в час, нужно удваиваться в перспективе. Мы видим, что интерес продолжается к региону, и в принципе внутренние перевозки в стране растут последние годы. Поэтому эту работу начали. Понятно, что сейчас в федеральном бюджете этих средств не заложено. Марат Шакирзянович Хуснуллин (вице-премьер РФ, — прим. „Нового Калининграда“) говорил, что в принципе на развитие аэропортов, аэродромной именно части, средств не заложено, но на 2027 год мы надеемся, что всё-таки будет продлена программа комплексного развития опорной инфраструктуры аэропортов», — сказал Алиханов.

Директор «Храброво» Александр Корытный отметил, что создание магистральной рулежной дорожки «увеличит количество взлетно-посадочных операций и пропускную способность аэродрома». «Программа развития региональных аэропортов сейчас находится в стадии продления. Если она будет продлена, то мы очень надеемся, что к 2027 году, наверное, будут выделены федеральные деньги», — сказал Корытный.

В октябре губернатор поручил чиновникам областного правительства заняться вопросом расширения мощностей взлетно-посадочной полосы аэропорта «Храброво». «Нам нужна полноценная, нормальная круговая рулежная дорожка, потому что, скорее всего, мы в ноябре встретим четырехмиллионного пассажира. То есть, скорее всего, уже замаячит совсем невдалеке перспектива полного исчерпания мощностей аэропорта», — сообщал Алиханов.