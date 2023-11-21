К расширению мощностей взлетной полосы «Храброво» планируют приступить не раньше 2027 года

Все новости по теме: Аэропорт «Храброво»

Финансирование работ по расширению мощностей взлетно-посадочной полосы аэропорта «Храброво» ожидается не раньше 2027 года. В федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов средства на эти цели не заложены, сообщил губернатор Антон Алиханов в разговоре с журналистами во вторник, 21 ноября.

По его словам, речь идет о «создании полноценной рулёжной дорожки, которая закольцует всю инфраструктуру и удвоит возможности по максимальному количеству взлет-посадок». «Сейчас это 16 в час, нужно удваиваться в перспективе. Мы видим, что интерес продолжается к региону, и в принципе внутренние перевозки в стране растут последние годы. Поэтому эту работу начали. Понятно, что сейчас в федеральном бюджете этих средств не заложено. Марат Шакирзянович Хуснуллин (вице-премьер РФ, — прим. „Нового Калининграда“) говорил, что в принципе на развитие аэропортов, аэродромной именно части, средств не заложено, но на 2027 год мы надеемся, что всё-таки будет продлена программа комплексного развития опорной инфраструктуры аэропортов», — сказал Алиханов.

Директор «Храброво» Александр Корытный отметил, что создание магистральной рулежной дорожки «увеличит количество взлетно-посадочных операций и пропускную способность аэродрома». «Программа развития региональных аэропортов сейчас находится в стадии продления. Если она будет продлена, то мы очень надеемся, что к 2027 году, наверное, будут выделены федеральные деньги», — сказал Корытный.

В октябре губернатор поручил чиновникам областного правительства заняться вопросом расширения мощностей взлетно-посадочной полосы аэропорта «Храброво». «Нам нужна полноценная, нормальная круговая рулежная дорожка, потому что, скорее всего, мы в ноябре встретим четырехмиллионного пассажира. То есть, скорее всего, уже замаячит совсем невдалеке перспектива полного исчерпания мощностей аэропорта», — сообщал Алиханов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter