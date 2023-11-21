Власти: региональную льготную «Волну Балтики» можно оформлять через портал госуслуг

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Оформить льготную региональную транспортную карту «Волна Балтики» теперь можно на портале «Госуслуги». Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Антон Алиханов.

«В рамках проекта „Эффективный регион“, проводимого Правительством Калининградской области совместно с госкорпорацией „Росатом“, коллеги из Мининфраструктуры и Минцифры реализовали вывод данной услуги на федеральный портал Госуслуг. Теперь, чтобы подать заявление на оформление льготной транспортной карты на Госуслугах, можно воспользоваться поиском, например, по словам: Волна Балтики Регион или Выдача льготной транспортной карты», — написал глава региона отметив, что раньше оформить такую карту можно было только в МФЦ.

Алиханов напомнил, что скидка на проезд в областных автобусах по данной карте составляет 50%.

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