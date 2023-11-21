В Правдинском районе в лесу нашли масонский знак ложи «Иммануил» (фото)

В Правдинском районе, в лесу у поселка Домново, один из калининградских копателей нашел масонский знак в виде пятиконечной звезды. В Кафедральном соборе Калининграда, где экспонируется коллекция масонских артефактов, «Новому Калининграду» смогли атрибутировать предмет.



«Это масонский знак кенигсбергской ложи „Иммануил“, — пояснил сотрудник Кафедрального собора, экскурсовод Владимир Чиликин. — Его носили на какие-то торжественные закрытые мероприятия, в комплекте к нему шла красивая лента. То есть по городу с этим знаком, конечно, не ходили. На обратной стороне высечен год — 5864, дело в том, что у масонов был свой календарь».

Новый владелец артефакта, калининградский коллекционер Сергей Попов уточняет, что ложа «Иммануил» была основана в Кенигсберге 22 апреля 1864 года.

«У масонов летоисчисление ведется от момента создания земли, — уточняет Попов. — По Библии это 4000 лет до нашей эры. Вот вам и номер с обратной стороны: 1864 год плюс 4000 лет. К сожалению, владельца знака не установить, так как эти предметы не были именными. Могу только сказать, что вещь это довольно редкая, и она в очень хорошем состоянии».

Попов добавил, что планирует открыть собственный музей, в котором также будет экспозиция, посвященная масонам.

«Несколько масонских знаков в коллекции у меня уже есть, а также молоток великого мастера ложи „К трем коронам“», — добавил он.