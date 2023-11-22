В минприроды пригрозили приостановить лицензию компании, разрабатывающей карьер в Цветково

В минприроды пригрозили приостановить лицензию компании, разрабатывающей карьер в Цветково
Фото: минприроды Калининградской области
Все новости по теме: Экология

В Гурьевском районе власти могут приостановить работу одного из песчаных карьеров из-за жалоб местных жителей. Как сообщает пресс-служба регионального минприроды, такое решение было принято после встречи с населением поселка Цветково 21 ноября министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Олега Ступина.

«Поводом для встречи стали участившиеся жалобы жителей поселка по вопросу разрушения дорожной инфраструктуры поселка и неблагоприятной для жизни и здоровья граждан ситуации, — пояснили в министерстве. — Граждане указали, что большегрузные машины, доставляющие песок с местного карьера, разрушают дорогу, ведущую от трассы к населенному пункту. Кроме того, от транспорта на дороге образуется грязь и шум».

Пользователем недр, как оказалось, является агрофирма «Водстрой» (ПМК-1), нарушившая условия пользования недрами на месторождении «Цветково». Компания, по данным министерства, приступила к работам по добыче полезных ископаемых без согласованного технического проекта.

«По результатам сегодняшней встречи с жителями министерством в адрес лицензиата направлены уведомления о допущенных нарушениях условий пользования недрами, — добавили в пресс-службе. — В случае, если лицензиатом не будут приняты меры по устранению нарушений в установленный срок, лицензия на пользования недрами будет приостановлена».

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