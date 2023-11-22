Метели и даже грозы: к концу недели Калининградскую область ожидают интенсивные снежные заряды

В Калининградской области в конце недели ожидаются интенсивные снегопады, которые в условиях усиления ветра могут привести к заносам на дорогах. Об этом сообщает администрация экспертного паблика «Погода и метеоявления Калининградской области» со ссылкой на несколько метеомоделей.



По данным синоптиков, в четверг ожидается «основной удар циклонической депрессии», который принесет резкое потепление (до +6...+10°С), интенсивные дожди и штормовые порывы ветра.

«Такой температурный режим закончится совсем быстро — уже в пятницу в тыловую часть уходящего на восток циклона „хлынут“ арктические воздушные массы — температура воздуха на высоте 1,5 км упадет до −7....-10°С, а приземная будет колебаться около нулевой отметки — больше в минус в центральной и восточной части региона и в слабый плюс у побережья, — сообщают эксперты. — Одновременно со вторжением холода начнет „работать“ снежный конвейер все еще довольно теплой акватории Балтики (у побережья региона температура воды составляет +9...+10°С) — влажный и теплый воздух у поверхности начнет активно конденсироваться и формировать мощную кучевое-дождевую облачность, которая будет приносить нам интенсивные заряды снега/крупы вплоть до конца недели, местами будут не исключены снежные грозы и шквалистое усиление ветра!»

По словам синоптиков, метеомодели прогнозируют к концу недели выпадение по области до 20-40 мм осадков, однако «формирования устойчивого снежного покрова по всей области ждать не стоит».

«Местами за счет своей интенсивности снежные заряды вполне могут приносить локальные заносы и метели, а на устойчивый снежный покров можно рассчитывать больше в ночное время суток при похолоданиях и в континентальной части региона за счет более низких температур», — добавляют администраторы паблика.